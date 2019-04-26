«Это важнейший шаг на пути к ментальной независимости Украины», — заявил действующий президент страны Петр Порошенко: «Расцвет украинского языка после веков тотальной русификации — это миссия, которую нам предстоит совершить. Уважение прав людей, которые говорят на русском и других языках — это тоже важно. Хотел бы поблагодарить большинство русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка. Работа над законом продолжалась несколько лет, он стал гармоничным и сбалансированным. Принятие закона мы специально вынесли за рамки избирательной кампании, потому что в действительности он не о выборах. Он о языке».

Порошенко поставил важность этого закона в один ряд с восстановлением армии и получением автокефалии православной церковью Украины.