Европейские потребители продолжают отказываться от российского сырья, поступающего по нефтепроводу «Дружба»

Они жалуются на низкое качество нефти, загрязненной хлоридами. В связи с этим страны-транзитеры приостанавливают прокачку нефти из России. Накануне транзит в Венгрию и Словакию прекратила Украина. Днем ранее прокачку в Польшу и Германию остановила Белоруссия. Белоруссия и Россия договорились провести сегодня в Минске экстренные многосторонние переговоры в связи с угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов «Дружба».