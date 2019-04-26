КНДР потребовала от американских властей $2 млн за лечение американского студента Отто Вомбиера

Осужденный в Северной Корее, он был возвращен в США в состоянии комы и впоследствии скончался. Как пишет The Washington Post, счет был вручен представителю США Джозефу Юну, когда тот прибыл за студентом. По информации издания, Дональд Трамп согласился на требование КНДР, когда велись переговоры о возвращении американского гражданина на родину. Был ли счет оплачен, доподлинно не известно. При этом родители Вомбиера в свою очередь подали иск к КНДР, требуя компенсации за гибель сына в размере $1 млрд .