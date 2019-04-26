В Минске запланирована встреча операторов нефтепровода «Дружба»
Представители России, Белоруссии, Польши и Украины обсудят дальнейшие действия, связанные с некачественной российской нефтью в трубопроводе.
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Представители России, Белоруссии, Польши и Украины обсудят дальнейшие действия, связанные с некачественной российской нефтью в трубопроводе.
Европейские потребители продолжают отказываться от российского сырья, поступающего по нефтепроводу «Дружба Они жалуются на низкое качество нефти, загрязненной хлоридами. " В связи с этим страны-транзитеры приостанавливают прокачку нефти из России. Накануне транзит в Венгрию и Словакию прекратила Украина.