Дмитрий Быков считает, что его госпитализация в Уфе стала следствием отравления.

Об этом он заявил на ЭМ в программе, записанной в больнице для ночного эфира. Впрочем, писатель не знает, чем именно и как он отравился. Он подчеркнул, что не страдает ни диабетом, ни гипертонией, ни алкогольными, ни наркотическими излишествами. 16 апреля Быков почувствовал себя плохо в самолете, выполнявшем рейс в Уфу. В Уфе он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже его перевезли в Москву для продолжения лечения.