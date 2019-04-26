Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:10, 26 апреля 2019

Инициативная группа в Архангельске по  референдуму о ввозе мусора из Москвы будет зарегистрирована.

Как передает издание «7x7», архангельский облсуд признал незаконным решение облсобрания депутатов, проголосовавших против проведения референдума. В инициативной группе сообщили, что если решение суда не будет обжаловано, то 30 апреля будет названа дата голосования. Местные жители выступают против строительства мусорного полигона Шиес, на  который, как ожидается, будут свозить отходы из столичного региона.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«Открытый Мир»

В Польше на Пасху дети ритуально избили чучело Иуды Кукла очень напоминает ортодоксального еврея…

5 242 6 11635 23.04
Kпраздники, польша, дети, события
Блоги

Геннадий Гудков политик

Почему современный терроризм нельзя победить Если современный террор не будет деидеологизирован, рано или поздно охваченные религиозным помутнением рассудка террористы уничтожат всю цивилизацию. Ислам нуждается в немедленной и радикальной внутренней реформации…

5 145 6 7810 22.04
Kислам, исламизм, терроризм, общество, мнения
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ С днем рождения, Ильич! С днем рождения, Ильич! Я уверена, что вернется и Ленин, и большая справедливая страна. Надо учиться, думать, делать выводы и слышать дыхание революции. Быть готовыми и не упустить шанс…

5 323 6 27038 22.04
8читать ;смотреть
Kленин, история, рф, общество, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

То, что сейчас в международных отношениях происходит — не сочтите за троллинг, это, в  общем-то, исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений…

5 102 6 8652 25.04
#слушать 37:00 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, рф, власть, украина, видео, передачи
Голосование
Уместны ли красные флаги и портреты Сталина на акции «Бессмертный полк»?
5 152 6 13892 22.04
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пиар-войну в области человечности мы выигрываем Есть очевидный факт: в ситуации с Донбассом только Россия принимает решения, которые влияют на жизнь людей к лучшему, — будь то выдача паспортов или оказание гуманитарной помощи…

5 257 6 23717 24.04
Kрф, донбасс, украина, политика, мнения
Блоги

Геннадий Зюганов: Господа либералы, вас самих от себя не тошнит? Напоминаю всем тем, кто пытается предать забвению историю наших великих предков: именно под руководством Верховного Главнокомандующего ВС СССР И.В. Сталина Красная Армия и советский народ одержали победу над фашизмом!..

5 685 6 65973 21.04
Kсталин, история, зюганов, акции, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Либеральная истерика. Готовы разорвать и сжирать.. Если ты КрымНаш, то ты для них не рукопожатный, а если с легким презреньем и поздороваются, то потом долго будут вытирать свои ручонки спиртом и этой же жидкость полоскать горло. Их не интересует, что происходи в Крыму, да и на Донбассе. Им плевать на людей, которые здесь живут

5 82 6 8308 25.04
Kкрым, политика, донбасс, общество, мнения
Блоги

«На дверь злоумышленники нанесли свастику» 19 апреля, перед началом праздника Песах, неизвестные подожгли здание иешивы «Торат Хаим», расположенной в Раменском районе Подмосковья…

5 241 6 24703 20.04
Kпроисшествия, общество, события
Блоги

+ Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Главы государств начали свою первую встречу с  общения «один на один»...

5 178 6 18429 25.04
8читать ;смотреть
Kкорея, политика, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поликлиники. «Московский стандарт+» Для многих москвичей удобный город начинается с хорошей поликлиники, где их встречают грамотные и внимательные врачи…

5 52 6 5407 24.04
Kмосква, медицина, события
Блоги

Дмитрий Медведев: Шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход…

5 147 6 15473 22.04
Kмедведев, украина, выборы, рф, политика, мнения
Блоги

Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук)

Десять тезисов о любви к Сталину Трудно сказать, есть ли в России любовь к Сталину – но зато совершенно точно есть люди, которые очень хотят верить, что в России есть любовь к Сталину. Так им проще жить…

5 173 6 19089 19.04
Kсталин, социология, рейтинги, опросы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Их называют террористами и сепаратистами Нетрудно предвидеть истерическую реакцию на указ со стороны Киева и его западных покровителей…

5 119 6 13715 24.04
Kрф, украина, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Зеленский разгромно побеждает Несложный выбор: опухший и неуклюжий олигарх с мешками под глазами или симпатичный и улыбчивый молодой человек, выразительным голосом говорящий правильные вещи…

5 65 6 7519 21.04
Kукраина, зеленский, порошенко, политика, выборы, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Удивительно другое Два амбициозных политика, которые уверяют в том, что их поддерживает большое количество граждан Украины, не смогли общими усилиями собрать стадион…

5 83 6 9623 19.04
Kукраина, дебаты, политики, зеленский, порошенко, мнения

Популярное за неделю

Новости

В социальных сетях запущен флешмоб в поддержку оштрафованного по закону о неуважении к власти В России такой приговор вынесли впервые…

5 110 6 116307
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Очень смешно то, что путинские люди делают. Они уже поняли, что один из самых лучших способов скомпрометировать кандидата и посеять хаос в стране — это сделать вид, что этот кандидат как-то связан с Путиным…

5 126 6 139740 20.04
#слушать 48:15 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
5 69 6 26740 24.04
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Народ, ограбленный штурмом Всем нам нужна реконструкция. Великий, победный «Путинский штурм». Давайте такую реконструкцию. Обязательно с «георгиевскими лентами». И портретами правящих «героев», плывущих над бессмертным российским чиновным полком…

5 142 6 331502 21.04
Kчиновники, общество, события
Блоги

Алла Гербер Писатель, кинокритик

+ Почему я пошла к Андрею Малахову? Почему я пошла к Андрею Малахову? Я давно не хожу ни на какие ток-шоу. На сей раз пошла, чтобы сказать всем, что я думаю об этих передачах, об их унизительной, развращающей зрителей пошлости…

5 74 6 106122 21.04
8читать ;смотреть
Kсобчак, волочкова, тв, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7774394
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4001521

Сегодня в эфире