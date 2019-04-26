Инициативная группа в Архангельске по  референдуму о ввозе мусора из Москвы будет зарегистрирована.

Как передает издание «7x7», архангельский облсуд признал незаконным решение облсобрания депутатов, проголосовавших против проведения референдума. В инициативной группе сообщили, что если решение суда не будет обжаловано, то 30 апреля будет названа дата голосования. Местные жители выступают против строительства мусорного полигона Шиес, на который, как ожидается, будут свозить отходы из столичного региона.