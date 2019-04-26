Сотрудник Amnesty International Олег Козловский подал иск к  МТС.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова, Козловский обвиняет оператора в том, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram. По словам Козловского, МТС на два часа заблокировал ему доступ в интернет и доставку СМС, хотя правозащитник об этом не просил. Тогда же к его аккаунту подключился неизвестный. Козловский позже подал заявление в правоохранительные органы о несанкционированном доступе, но там отказались завести дело. Теперь правозащитник требует взыскать с оператора один рубль морального ущерба. В МТС газете заявили, что не получали иск Козловского, и назвали жалобу «манипуляцией и самопиаром за счет популярного бренда».