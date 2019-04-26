Против ФБ могут возбудить новое дело.

На этот раз прокуратура штата Нью-Йорк проводит расследование сбора и хранения соцсетью данных электронной почты около 1,5 млн своих пользователей. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс. «Настало время призвать «Фейсбук» к ответу за то, как компания обращается с личной информацией потребителей», — заявила Джеймс. ФБ уже грозит штраф в 5 млрд. долл. по делу «Кембридж Аналитика» за нарушение конфиденциальности пользователей.