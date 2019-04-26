Сегодня в Минске запланирована встреча операторов нефтепровода «Дружба».
Представители России, Белоруссии, Польши и Украины обсудят дальнейшие действия, связанные с некачественной российской нефтью в трубопроводе.
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Представители России, Белоруссии, Польши и Украины обсудят дальнейшие действия, связанные с некачественной российской нефтью в трубопроводе.
Либеральная истерика. Готовы разорвать и сжирать.. Если ты КрымНаш, то ты для них не рукопожатный, а если с легким презреньем и поздороваются, то потом долго будут вытирать свои ручонки спиртом и этой же жидкость полоскать горло. Их не интересует, что происходи в Крыму, да и на Донбассе. Им плевать на людей, которые здесь живут