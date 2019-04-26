Украина остановила транзит российской нефти по  нефтепроводу «Дружба».

Вслед за этим белорусский оператор полностью остановило перекачку российской нефти на участке «Мозырь-Броды». Украина мотивирует остановку транзита претензиями партнеров из Венгрии и Словении к качеству нефти, которая загрязнена хлорорганическими соединениями. Накануне Белоруссия остановила транзит нефти в сторону Польши и Германии по тем же причинам. Белоруссия и Россия договорились провести сегодня в Минске экстренные многосторонние переговоры в связи с угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов «Дружба».