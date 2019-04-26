Россия, Белоруссия и  Польша сегодня обсудят ситуацию с  некачественный сырьем в нефтепроводе «Дружба».

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что качественная нефть из России должна поступить по трубе в Белоруссию уже в понедельник. По его словам, в ходе трёхсторонних переговоров предстоит обсудить возможность частичной откачки загрязненной хлоридами нефти из хранилищ в Белоруссии и Польше. Козак также сообщил, что Белоруссия пока не ставила вопрос о денежной компенсации за поставку некачественной нефти.