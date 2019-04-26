Комбинат «Конкорд» Пригожина выплатил более 2 миллионов рублей после эпидемии дизентерии в школах и детсадах Москвы

Комбинат питания «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина выплатил более двух миллионов рублей штрафов после эпидемии дизентерии в школах и детских садах Москвы. Об этом в интервью главному редактору «Эха» Алексею Венедиктову рассказала глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

Вспышка дизентерии произошла в конце прошлого года. В некоторые из школ, где заболели дети, продукты поставляла компания «Конкорд» Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина».