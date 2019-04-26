В Москве наградили победителей Всероссийского конкурсa старшеклассников«Человек в истории. Россия – ХХ век».

В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории.

Россия – ХХ век». Юбилейную, 20-ю церемонию пытались сорвать активисты Национально-освободительного движения.

В Театр «У Никитских ворот», где проходило награждение, приехали авторы 43 лучших исследований. Школьники изучали архивы, старые газеты, находили интересные и ценные документы, восстанавливали судьбы местных жителей. О важности их изысканий говорила председатель жюри конкурса Людмила Улицкая. По словам писательницы, старшеклассники затрагивают темы любви к своей малой родине и языку.

Жюри отметило работы старшеклассников о жизни их семей в годы войны и репрессий, в лагерях для военнопленных. Награждены исследования, посвященные школам и городам, давно забытым местам. Поднимали участники конкурса темы, которые касаются тяжелых моментов истории страны, в том числе о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Среди победителей в номинации «Человек и власть» работа под названием «У нас отобрали все» про раскулачивание. Дети выходили на сцену и, немного волнуясь, благодари своих научных руководителей и рассказывали о важности тем своих работ.

Праздничное настроение собравшихся не смогли испортить представители Национально-освободительного движения, которые хотели помешать награждению и перед входом в театр выкрикивали различные лозунги, пытаясь обидеть участников и организаторов конкурса.

Вскоре самых активных НОДовцев задержала полиция.



В фойе подготовили выставку, на которой победители школьного конкурса представили презентации своих работ.