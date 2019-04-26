Суд в США сегодня должен вынести приговор россиянке Марии Бутиной

Её обвиняют в работе за океаном в качестве иноагента.

Для Марии Бутиной прокуратура попросила полтора года заключения. Это вдвое больше, чем россиянка провела в тюрьме. Сторона обвинения дала понять, что не возражает против отсрочки в вынесении приговора. Она настаивает на рассмотрении в суде экспертной оценки и показаний бывшего сотрудника ФБР Роберта Андерсона. Он утверждал, что Бутина не является обученным офицером разведки, но её действия могли нанести серьёзный ущерб национальной безопасности США. За океаном девушка завязывала контакты с видными консервативными политиками по заданию российского официального лица, установила прокуратура. Защита россиянки выступила против рассмотрения в суде показаний бывшего сотрудника ФБР. Адвокаты рассчитывают, что Бутина получит срок, равный или меньше того времени, что провела в тюрьме. Россиянка попросила суд после вынесения приговора депортировать её на родину. Её отец Валерий Бутин из-за действий прокуратуры опасается, что дочь может получить максимальный срок по этой статье — 5 лет лишения свободы.

Действиями Бутиной по информации ряда западных СМИ руководил бывший российский сенатор и экс-зампред Центробанка Александр Торшин. Спустя почти полгода после ареста россиянки в США он оставил пост в руководстве ЦБ.