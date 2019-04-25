Z Архив новостей новости
5 2 6 21
23:02, 25 апреля 2019

В Минкультуры уверяют, что перенос премьеры фильма «По воле божьей» не связан с Пасхой

В пресс-службе ведомства сказали, что прокатчик поздно подал документы на получение прокатного удостоверения. Кроме того, потребовалась дополнительная экспертиза, поскольку содержание фильма, как говорят в министерстве, возможно, противоречит закону о защите детей от вредной информации. Не исключено, что фильм выйдет с возрастным рейтингом 18+. Ранее представители компании прокатчика A-One Films сообщили сайту Медуза, что Минкульт в устной форме рекомендовал перенести премьеру из-за Пасхи. В фильме Франсуа Озона «По воле божьей» рассказывается о том, как жертвы насилия борются с католическими священниками в суде.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«Открытый Мир»

В Польше на Пасху дети ритуально избили чучело Иуды Кукла очень напоминает ортодоксального еврея…

5 241 6 11295 23.04
Kпраздники, польша, дети, события
Блоги

Геннадий Гудков политик

Почему современный терроризм нельзя победить Если современный террор не будет деидеологизирован, рано или поздно охваченные религиозным помутнением рассудка террористы уничтожат всю цивилизацию. Ислам нуждается в немедленной и радикальной внутренней реформации…

5 111 6 7469 22.04
Kислам, исламизм, терроризм, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

То, что сейчас в международных отношениях происходит — не сочтите за троллинг, это, в  общем-то, исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений…

5 91 6 6582 19:08
#слушать 37:00 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, рф, власть, украина, видео, передачи
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ С днем рождения, Ильич! С днем рождения, Ильич! Я уверена, что вернется и Ленин, и большая справедливая страна. Надо учиться, думать, делать выводы и слышать дыхание революции. Быть готовыми и не упустить шанс…

5 317 6 26765 22.04
8читать ;смотреть
Kленин, история, рф, общество, видео, мнения
Голосование
Уместны ли красные флаги и портреты Сталина на акции «Бессмертный полк»?
5 151 6 13758 22.04
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пиар-войну в области человечности мы выигрываем Есть очевидный факт: в ситуации с Донбассом только Россия принимает решения, которые влияют на жизнь людей к лучшему, — будь то выдача паспортов или оказание гуманитарной помощи…

5 255 6 23669 24.04
Kрф, донбасс, украина, политика, мнения
Блоги

Геннадий Зюганов: Господа либералы, вас самих от себя не тошнит? Напоминаю всем тем, кто пытается предать забвению историю наших великих предков: именно под руководством Верховного Главнокомандующего ВС СССР И.В. Сталина Красная Армия и советский народ одержали победу над фашизмом!..

5 685 6 65954 21.04
Kсталин, история, зюганов, акции, общество, мнения
Блоги

+ Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Главы государств начали свою первую встречу с  общения «один на один»...

5 177 6 17866 07:37
8читать ;смотреть
Kкорея, политика, события
Блоги

«На дверь злоумышленники нанесли свастику» 19 апреля, перед началом праздника Песах, неизвестные подожгли здание иешивы «Торат Хаим», расположенной в Раменском районе Подмосковья…

5 241 6 24696 20.04
Kпроисшествия, общество, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поликлиники. «Московский стандарт+» Для многих москвичей удобный город начинается с хорошей поликлиники, где их встречают грамотные и внимательные врачи…

5 52 6 5395 24.04
Kмосква, медицина, события
Блоги

Дмитрий Медведев: Шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход…

5 147 6 15459 22.04
Kмедведев, украина, выборы, рф, политика, мнения
Блоги

Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук)

Десять тезисов о любви к Сталину Трудно сказать, есть ли в России любовь к Сталину – но зато совершенно точно есть люди, которые очень хотят верить, что в России есть любовь к Сталину. Так им проще жить…

5 173 6 19080 19.04
Kсталин, социология, рейтинги, опросы, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Зеленский разгромно побеждает Несложный выбор: опухший и неуклюжий олигарх с мешками под глазами или симпатичный и улыбчивый молодой человек, выразительным голосом говорящий правильные вещи…

5 65 6 7516 21.04
Kукраина, зеленский, порошенко, политика, выборы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Их называют террористами и сепаратистами Нетрудно предвидеть истерическую реакцию на указ со стороны Киева и его западных покровителей…

5 118 6 13698 24.04
Kрф, украина, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Удивительно другое Два амбициозных политика, которые уверяют в том, что их поддерживает большое количество граждан Украины, не смогли общими усилиями собрать стадион…

5 83 6 9621 19.04
Kукраина, дебаты, политики, зеленский, порошенко, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия НЕ влияла Уверен, никто из голосовавших за победителя не думал именно про Россию, отдавая голос. Его волновали сугубо украинские проблемы, а отвлекающий манёвр власти провалился…

5 134 6 16516 21.04
Kукраина, порошенко, зеленский, выборы, мнения

Популярное за неделю

Новости

В социальных сетях запущен флешмоб в поддержку оштрафованного по закону о неуважении к власти В России такой приговор вынесли впервые…

5 109 6 114742
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Очень смешно то, что путинские люди делают. Они уже поняли, что один из самых лучших способов скомпрометировать кандидата и посеять хаос в стране — это сделать вид, что этот кандидат как-то связан с Путиным…

5 126 6 139405 20.04
#слушать 48:15 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
5 63 6 25977 24.04
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Народ, ограбленный штурмом Всем нам нужна реконструкция. Великий, победный «Путинский штурм». Давайте такую реконструкцию. Обязательно с «георгиевскими лентами». И портретами правящих «героев», плывущих над бессмертным российским чиновным полком…

5 142 6 331235 21.04
Kчиновники, общество, события
Блоги

Алла Гербер Писатель, кинокритик

+ Почему я пошла к Андрею Малахову? Почему я пошла к Андрею Малахову? Я давно не хожу ни на какие ток-шоу. На сей раз пошла, чтобы сказать всем, что я думаю об этих передачах, об их унизительной, развращающей зрителей пошлости…

5 74 6 105999 21.04
8читать ;смотреть
Kсобчак, волочкова, тв, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7774303
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3999035

Сегодня в эфире