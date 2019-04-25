Футболисты московского «Спартака» со счётом 0:3 проиграли тульскому «Арсеналу»

Это был заключительный матч 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Туле. Как отмечает агентство ТАСС, «Спартак» потерял шансы на чемпионство за пять туров до конца чемпионата. Московский клуб отстаёт от лидирующего «Зенита» на 15 очков, уступая петербургскому клубу по личным встречам. Что же касается «Арсенала», он продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до восьми матчей, в семи из которых не пропустил ни одного мяча.