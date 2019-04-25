В Горбачёв-фонде не подтвердили информацию о госпитализации бывшего президента СССР

Об этом сообщает РИА Новости. Руководитель пресс-службы фонда Павел Палажченко сказал, что Михаил Горбачёв не собирался сегодня посещать Московский кинофестиваль и занимался работой. О том, что экс-президент из-за госпитализации пропустил сегодняшнего премьеру документального фильма о себе, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на одного из режиссеров картины Андре Сингера.

В этот четверг Московский кинофестиваль завершился показом фильма «Встреча с Горбачевым». Главный приз смотра получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова.