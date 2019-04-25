В венгерском МИДе считают неприемлемым новый закон о языке на Украине

Глава министерства Петер Сийярто сказал, что Будапешт рассчитывает обсудить ситуацию, затрагивающую венгерскую общину с новым президентом страны. Заявления Владимира Зеленского на этот счёт он считает оптимистичными, пишет РБК.

Ранее в российском МИДе заявили, что закон о языке противоречит Конституции Украины.

Сегодня Верховная Рада приняла документ, определяющий украинский язык как единственный государственный. Закон делает его обязательным к использованию, в том числе в сферах образования, культуры, в сфере обслуживания.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после вступления в должность тщательно проанализирует документ на предмет соблюдения интересов граждан.