Новый президент Украины намерен обеспечить руководство силами обороны в соответствии со стандартами стран-членов НАТО

Об этом говорится в военной доктрине Владимира Зеленского. Ее представил советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, — пишет украинское издание «Новое время». В числе прочего в доктрине говорится, что должность начальника Генштаба будет отделена от должности главнокомандующего вооруженными силами. Зеленский также обещает обеспечить открытость финансовой об армии и достойный заработок военнослужащим и ветеранам. «Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу», — говорится в доктрине. В документе отмечается, что армия будет усилена резервом постоянной готовности. Пока не совсем ясно, откуда возьмется этот резерв, — отметил в интервью «Эху» военный обозреватель Александр Гольц.

Ранее Владимир Зеленский обещал после прихода к власти прекратить огонь на Донбассе, а затем вернуть территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР под власть Украины. Накануне президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. В команде Зеленского на это сказали, что Москва таким образом признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.