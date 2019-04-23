Комбинат питания «Конкорд» после вспышки дизентерии в московских школах и детских садах выплатил более двух миллионов рублей штрафов. Об этом в интервью главному редактору «Эха» Алексею Венедиктову сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

Вспышка дизентерии произошла в конце прошлого года. В некоторые из школ, где заболели дети, продукты поставляла компания «Конкорд» Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина».