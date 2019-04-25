Французский фильм «По воле божьей» о священнике-растлителе не выйдет на российские экраны до Пасхи

Минкульт не выдал картине прокатное удостоверение.

Министерство культуры подчеркивает, что задержка в выдаче разрешения никак не связана с празднованием Пасхи. Ведомство утверждает, что прокатчик слишком поздно подал заявку на показ фильма и специалисты не успели провести экспертизу и установить возрастное ограничение для французской картины.

Ранее компания A-One Film, организующая в России показ ленты «По воле божьей», сообщила о рекомендациях Минкульта перенести премьеру на 29 число «после Страстной недели» — об этом пишет «Медуза». При этом во множестве столичных кинотеатров билеты на фильм продавались уже сегодня и в некоторых из них даже прошли утренние сеансы. Однако теперь, судя по расписанию на сайтах, картину можно будет посмотреть только с понедельника.

Кинолента «По воле божьей» основана на реальных событиях. В ней речь идет о священнике, обвиняемом в растлении несовершеннолетних. Его жертвами, по некоторым данным, стало более 70 человек. Процесс над священнослужителем идет во Франции в эти дни.

Ранее Минкульт перенес премьеру фильма «Мстители: Финал», чтобы отечественному фильму «Миллиард» не пришлось бороться в прокате с голливудским блокбастером.