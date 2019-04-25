Глава Чечни раскритиковал санкции США в отношении председателя правительства республики Муслима Хучиева

В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров написал, что Госдепартамент сочинил очередной юмористический номер. По его словам, премьер-министр республики никогда не был в Соединенных Штатах и поэтому ему от этого запрета ни холодно, ни жарко. «Советую лучше жить с нами в мире и согласии. Это пойдет на пользу всем», — написал Кадыров. Сегодня Госдепартамент объявил, что внес Хучиева и его ближайших родственников в санкционные списки за нарушения прав человека.