Комбинат питания «Конкорд» выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах

Поставщик питания «Конкорд» выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах и детских садах. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«Организатор питания по всем проверкам, которые мы провели, [выплатил] два с лишним миллиона рублей. Сейчас идет следственное дело», — сказала она.

В конце января ФБК сообщил о массовом заражении дизентерией в детских садах на юго-востоке Москвы в декабре 2018 года. По информации Фонда, организацией питания в этих учреждения, согласно данным госконтрактов, занимались две компании — ООО «ВИТО-1» и «Комбинат питания «Конкорд». Последняя компания принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. При этом «ВИТО 1» также связывают с ним.

Несколько десятков родителей подали коллективные иски на школы, поставщиков питания и Департамент образования и здравоохранения города Москвы в суд.