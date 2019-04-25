Президент России поручил Минкульту обеспечить ежегодную финансовую поддержку кинофестивалю «Святой Владимир» в Крыму

Об этом говорится на сайте Кремля. Деньги собираются выделять, начиная с этого года. В марте президент фестиваля Алена Иваниченко пожаловалась Владимиру Путину, что организаторы не могут получить поддержку в размере двух с половиной миллионов рублей. Путин тогда пообещал обратить внимание главы министерства культуры Владимира Мединского на этот вопрос и подчеркнул, что это не те средства, которые власти «зажмут в кулачок, как пять золотых, спрячут за щеку и никому не будут показывать», — пишет агентство ТАСС.