Роспотребнадзор продлил срок хранения суточных проб школьного питания после эпидемии дизентерии

Роспотребнадзор продлил срок хранения суточных проб школьного питания до истечения срока реализации после эпидемии дизентерии в школах Москвы

Роспотребнадзор продлил срок хранения молочнокислой продукции, которую поставляют в школы и детские сады, до истечения срока реализации после эпидемии дизентерии в школах Москвы. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«После этой истории мы его продлили. Поскольку все-таки в основе всех подобных вспышек лежит молочнокислая продукция, мы определили для СРО – это организаторы питания – чтобы они у себя в распределительных центрах обязаны были хранить всю молочную продукцию до истечения конечного срока реализации, то есть это может быть и шесть, и семь суток», — сказала она.

По словам Е.Андреевой, ранее организаторы питания обязаны были оставлять суточные пробы в холодильниках в течение 48 часов и менять их через день.

В конце января ФБК сообщил о массовом заражении дизентерией в детских садах на юго-востоке Москвы. По информации Фонда, организацией питания в этих учреждения, согласно данным госконтрактов, занимались две компании — ООО «ВИТО-1» и «Комбинат питания «Конкорд». Последняя компания принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. При этом «ВИТО 1» также связывают с ним.

Несколько десятков родителей подали коллективные иски на школы, поставщиков питания и Департамент образования и здравоохранения города Москвы в суд.