В пресс-службе ведомства сказали, что прокатчик поздно подал документы на получение прокатного удостоверения. Кроме того, потребовалась дополнительная экспертиза, поскольку содержание фильма, как говорят в министерстве, возможно, противоречит закону о защите детей от вредной информации. Не исключено, что фильм выйдет с возрастным рейтингом 18+. Ранее представители компании прокатчика A-One Films сообщили сайту Медуза, что Минкульт в устной форме рекомендовал перенести премьеру из-за Пасхи. В фильме Франсуа Озона «По воле божьей» рассказывается о том, как жертвы насилия борются с католическими священниками в суде.