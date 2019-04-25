«Синема-парк» и «Формула кино» отменили все запланированные на эту неделю показы фильма Озона «По воле божьей»

Объединенная сеть кинотеатров «Синема-парк» и «Формула кино» отменили все запланированные на эту неделю показы фильма Франсуа Озона «По воле божьей». Об этом сообщает агентство ТАСС. Зрителям обещают вернуть деньги за билеты. В одном из кинотеатров агентству подтвердили, что отмена показа связана с Пасхой. Ранее сегодня сайт Медуза со ссылкой на прокатчика компании A-One Films писал, что министерство культуры рекомендовало из-за Пасхи перенести начало проката фильма в России. В картине рассказывается о том, как жертвы насилия борются в суде с католическими священниками.