В Центризбиркоме Украины отвергли обвинения Владимира Зеленского в намеренном затягивании с подведением итогов выборов

Замглавы ЦИК Евгений Радченко сказал, что комиссия действует в рамках закона и идет даже с незначительным опережением срока. Сегодня избранный президент Украины разместил на своей странице в Фейсбуке видеоролик, в котором сказал, что Центризбирком умышленно затягивает официальное объявление итогов голосования для того, чтобы его инаугурация состоялась после 27 мая. В этом случае он не сможет распустить Верховную Раду.