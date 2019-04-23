В МИДе назвали встречу Путина с лидером КНДР «исправлением ошибок американской дипломатии». Такое мнение высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если посмотреть глобально – то это исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия на целом ряде направлений. Их исправлением занимаемся, как и многие другие, в том числе, и мы. То, что совершили целый ряд американских деятелей на этом направлении, я имею в виду корейский полуостров, повергло регион в состояние нервного потрясения», — сказала М.Захарова