В МИДе не видят ничего «непредсказуемого» в обострении ситуации вокруг посла РФ в Белоруссии – Захарова

В МИДе не видят ничего «непредсказуемого» в обострении ситуации вокруг посла РФ в Белоруссии. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я не вижу в поведении МИДа Белоруссии ничего непредсказуемого. У меня ощущение, что я наблюдаю за серединой 90-х годов», — сказала она.

М.Захарова подчеркнула, что вопрос прекращения полномочий российского посла лежит вне компетенции МИД РФ.

«Позиция МИДа такова: господин Бабич является российским послом в республике Беларусь, вопрос его отзыва и перемещения – вопрос компетенции президента Российской Федерации», — отметила она.

МИД Белоруссии в апреле 2019 года обвинил посла РФ в Минске Михаила Бабича в попытке разрушить дружественные отношения двух стран.