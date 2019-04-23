На встрече со спецпредставителем генсека ООН по ЦАР не затронут тема убийства российских журналистов – Захарова

На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова со спецпредставителем генсека ООН и главой миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Манкером Ндиайе не будет затронута тема убийства российских журналистов в республике. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будет обсуждаться целый комплекс вопросов, связанных с ситуацией в этой стране. Расследование, которое ведется, — это вопрос наших правоохранительных органов, МИД оказывает им содействие. Но это не компетенция спецпредставителя генсекретаря. Можно поднимать, можно не поднимать, но это вне его компетенции», — сказала она.

При этом М.Захарова отметила, что каждый раз, когда представляется такая возможность, этой теме «придается особое значение».

В июле прошлого года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, приехавшие снимать фильм о ЧВК.