ВЦИОМ объявил о самом высоком с 90-го года уровне счастья россиян

На сайте центра говорится, что определенно счастливыми себя считают 35% респондентов, скорее счастливыми – 51%. Социологи говорят, что наибольший оптимизм отмечается у респондентов от 25 до 34 лет и у людей со средним и высоким материальным положением. Среди главных причин своего счастья опрошенные назвали семью, здоровье – собственное и близких, а также детей и хорошую работу. В числе причин несчастливой жизни – плохое положение дел в стране и нехватка денег, — пишет РБК.