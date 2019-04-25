В Новгородской области протестующих врачей заперли на станции «скорой помощи» во время визита прессы и Минздрава

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Новой газеты» Нина Петлянова. Она добавила, что врачи выбирались из здания через окно. Таким же образом, по данным сайта Novgorod.ru, пришлось покидать расположенную в здании женскую консультацию одной беременной женщине. Ранее сегодня стало известно, что двух журналисток «Новой газеты», которые готовят репортаж о протестах врачей, задержали. Их почти час продержали в полиции, обвиняя в том, что они не имели права находиться в больнице и фотографировать. Врачи «скорой помощи» в городе Окуловка в начале недели объявили итальянскую забастовку. Они сказали, что будут работать строго по инструкции. Медики добиваются повышения окладов.