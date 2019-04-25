Минкульт России из-за Пасхи рекомендовало перенести премьеру фильма Франсуа Озона о сексуальном насилии в церкви

Об этом сообщает сайт Медуза со ссылкой на прокатчиков компании A-One Films. Планировалось, что фильм «По воле божьей» выйдет в прокат сегодня и несколько кинотеатров утром успели провести первые сеансы. Однако, прокатное удостоверение так и не выдали. Вечерние сеансы, по всей вероятности, будут отменены, — рассказали представители компании прокатчика. В центре сюжета – истории жертв насилия, которые в суде борются с католическими священниками. В министерстве культуры информацию о переносе премьеры пока не комментировали.