Два человека погибли в результате стрельбы на юго-западе Москвы

По предварительным данным один из них открыл огонь после чего покончил с собой.

Следственный комитет возбудил дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Как сообщают правоохранительные органы, днем неподалеку от станции метро «Новые Черемушки» были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Сейчас криминалисты устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. На сайте столичного СК говорится, что личности погибших уже установлены.

Между тем, как передает телеканал «Дождь», со ссылкой на телеграм-канал Baza, у одного из погибших якобы при себе были документы журналиста The Moscow Times. Однако в редакции газеты сказали, что, по их данным, о ком-либо из действующих сотрудников речи не идет. Есть предположение, что документ мог быть поддельным.

По сведениям полиции, оба мужчины являются гражданами России. По какой причине один из них открыл огонь, пока не известно.