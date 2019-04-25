Два человека погибли в результате стрельбы у метро «Новые Черемушки» в Москве

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Согласно предварительным данным, один мужчина выстрелил в другого, после чего покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия, — передает РИА Новости. Издание База пишет, что у одного из погибших, по некоторым данным, найдено удостоверение журналиста. В сообщении говорится, что это может быть сотрудник издания The Moscow Times, однако, пока это не подтвержденная информация. Источник ТАСС в правоохранительных органах говорит, что оба погибших являются гражданами России.