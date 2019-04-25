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18:27, 25 апреля 2019

Павел Мамаев не смог объяснить, зачем ударил ногой водителя ведущей Первого канала

Футболиста и других фигурантов дела о драках в центре Москвы сегодня начали допрашивать в Пресненском суде.

Павел Мамаев не отрицает, что ввязался в драку и бил человека, но категорически не согласен с квалификацией своих действий по статье хулиганство. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» заметил, что конфликт был спровоцирован оскорбительным словом «петух», сказанным в сторону подвыпившей компании, но никакого предварительного сговора о том чтобы причинить вред человеку, между друзьями не было.
Вообще спортсмен выглядел раскаявшимся. Он несколько раз сказал, что осознал свою неправоту, и должен был поступить в этой ситуации по-другому. На вопрос прокурора о том, почему Мамаев не сразу пришёл с повинной в полицию, футболист ответил, что являться было некуда, так как не было самого уголовного дела. Мамаев утверждает, что на следующий же день пытался связаться с пострадавшим водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком, но так и не смог этого сделать. Гособвинитель заметила, что хотя оскорбление последовало в адрес Александра Кокорина, в конфликт все же ввязался именно Мамаев.
Зато в том, что касается второго эпизода — драки в «Кофемании», — то там полузащитник «Краснодара» был на вторых ролях. Судя по видеозаписи, распространившейся в интернете, в спор с чиновником Минпромторга Денисом Паком вступил уже Кокорин-старший. Как стало ранее известно из свидетельских показаний, все началось с того, как кто-то в компании сравнил посетителя с корейским певцом, исполняющим хит «Гангнам стайл». После того, как Пак в ответ нецензурно выразился в адрес футболистов, нападающий «Зенита» ударил того стулом. При этом, уверяет Кокорин, он даже не целился в обидчика, а изначально взял предмет мебели, чтобы просто присесть и поговорить с мужчиной.

В начале месяца суд оставил фигурантов дела о двух драках в центре Москвы до конца сентября.



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