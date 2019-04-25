В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня завершается 25-й тур

Команды из верхней части турнирной таблицы свои матчи провели накануне. Лидирующий в первенстве Зенит долго искал ключи к воротам столичных динамовцев. И забить сумел только после перерыва. В составе команды из Санкт Петурбурга вновь блистал Артем Дзюба, на счету которого –гол и результативная передача. Зенит победил 2-0 и сохранил 8-ми очковый отрыв от ближайшего преследователя – Локомотива.

Железнодорожники, впрочем, тоже обошлись без очковых потерь. Дубль Джефферсона Фарфана принес Локо гостевую победу в Ростове 2-1.

А вот ФК Краснодар сумел увести из Грозного лишь одно очко. Игра с Ахматом завершилась вничью 1-1.

Осечкой быков воспользовался ЦСКА, уверенно переигравший в Москве Анжи 2-0. После этого армейцы обошли конкурента в турнирной таблице.

Сегодня еще один претендент на медали — столичный Спартак — сыграет в Туле с Арсеналом.