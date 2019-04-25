Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров стран Евросоюза

Организации никак не объясняют задержки с рассмотрением заявок, и ситуация вызывает вопросы. Об этом в эфире РБК сказал вице-президент АТОР Владимир Канторович.

Напряженная ситуация сложилась не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Об этом телеканалу РБК рассказала гендиректор туроператора «Премьер-Тур» Марина Самородская.

Некоторые туорператоры отмечают, что проблема связана не с работой визовых центров, а с работой консульств. В АТОР посоветовали туристам приобретать страховку от невыезда.