Отечественные производители мяса предложили запретить туристам привозить мясную и молочную продукцию из-за границы

Сейчас каждый турист может ввезти до 5-ти килограммов продуктов при условии, что они в заводской упаковке и для личного использования. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что такой запрет – это вопрос биологической безопасности. Продукты, которые привозят туристы, могут быть заражены опасными болезнями.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров уверен, что это просто лоббистские интересы российских производителей мяса и молочных продуктов.