Бывший вице-президент США Джо Байден объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах президента страны в 2020-м году

Об этом он написал в своем Твиттере, — сообщает ТАСС. Байден был вице-президентом в администрации Обамы с 2009-го по 17-й год. По мнению аналитиков, у него самые большие шансы выиграть праймериз и стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

Одним из первых Байдена поприветствовал действующий президент США Дональд Трамп — в своей характерной манере. Добро пожаловать в гонку, Сонный Джо, — написал в твиттере Дональд Трамп, использую прозвище, которое он придумал для Джо Байден некоторое время назад.

Джо Байден объявил о выдвижении в трехминутном видеоролике, размещенном утром в соцсетях. В нем Байден заявил, что идет борьба за душу нации и на кону стоят ценности Америки и сама ее демократия. В отличие от других кандидатов, Байден в своем ролике также напрямую раскритиковал Трампа и предупредил о рисках в случае его переизбрания. Сразу после появления видео Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом, через своего пресс-секретаря похвалил Байден его за хорошую службу и поприветствовал выдвижение, но не поддержал официально кандидатуру Байдена.

Вдова сенатора Джона Маккейна Синди опровергла сегодня появившуюся вчера в СМИ информацию, что Маккейны публично поддержат кампанию Байдена. Дочь сенатора Маккейна Меган, открыто выступающая против Дональда Трампа, который и при жизни, и после смерти Джона Маккейна атаковал его и его заслуги перед страной, пока никак не высказалась на этот счет.

Бывший вице-президент США Джо Байден стал 20-ым кандидатом от демократической партии, кто выдвинулся на выборах 2020. У Республиканцев, кроме Трампа, объявил о выдвижении только один человек — бывший губернатор штата Массачусетс, выступающий против Трампа, Уильям Уэлд.