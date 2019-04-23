Первые в истории переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялись во Владивостоке

Встреча продлилась три с половиной часа, но никаких совместных заявлений по итогам сделано не было. Переговоры были чисто символическими, а самым главным в этой встрече было установление личного контакта между лидерами России и КНДР,— считает старший научный сотрудник высшей школы экономики Василий Кашин.

Встреча лидеров России и КНДР пойдет на пользу обоим государствам. Такое мнение в эфире «Эха» высказал ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Корейский вопрос находится на третьем месте среди нынешних российских приоритетов после ближнего зарубежья и Ближнего Востока, отметил Константин Асмолов.