Посол ФРГ в США Э.Хабер призвала американских конгрессменов не поддерживать санкционную политику в отношении России

Посол ФРГ в США Эмили Хабер призвала американских конгрессменов не поддерживать санкционную политику в отношении России и заступилась за «Северный поток 2».

Еще в марте посол ФРГ разослала многочисленным депутатам конгресса США обращения, подписанные ее собственной рукой. Таблоид «Бильд» публикует их фотографии. Хабер требует от Вашингтона не принимать меры против российских концернов.

Посол подчеркивает, что американские санкции могут угрожать европейской энергетической безопасности. Ведь для благополучия Германии и Европы нужны как российские трубопроводы, так и американский сжиженный газ. Хабер указывает на необходимость сотрудничества Германии и США в вопросах санкционной политики. В частности, она отмечает, что санкциями может быть затронута фирма «Новатек», принимающая участие в строительстве терминала для американских танкеров в Ростоке. Это бы оказало негативное влияние на экспорт сжиженного газа из США.

По словам германского посла, компромисс по газовой директиве, достигнутый на уровне Евросоюза, привел к «единой позиции» по «Северному потоку 2», которой требовал Вашингтон. Любая мера США против этого проекта была бы теперь контрапродуктивной, отмечает Хабер. Американские дипломаты и конгрессмены выразили свое недоумение подобной позицией посла ФРГ.

Германский МИД заявил «Бильду», что постоянно настаивает на том, чтобы все возможные меры США тесно обсуждались с Евросоюзом. Только так санкции смогут возыметь необходимое воздействие