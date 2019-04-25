Белоруссия частично возобновила поставки бензина и дизельного топлива на Украину и в Польшу

Их приостановили из-за экспорта некачественной российской нефти. В правительстве России пообещали, что со следующей недели в Белоруссию пойдёт топливо без примесей. Виновных обещали наказать.

Потери от некачественной российской нефти Белоруссия оценила в 100 миллионов долларов. Такую цифру привели сегодня в концерне Белнефтехим. Там уточнили, что два белорусских НПЗ сейчас перерабатывают примерно половину от объёмов недельной давности, когда из России начала поступать нефть с вредными примесями. В ней обнаружили высокое содержание органических хлоридов. Они не только ядовиты для людей, но и могут испортить оборудование по производству бензина. На одном из белорусских предприятий это, кстати, и случилось. Тем не менее, нынешних объёмов достаточно для того чтобы не только обеспечить внутренний рынок, но и частично возобновить экспорт, заявили в руководстве Белнефтехима. В концерне уточнили, что Украина начнёт полностью получать дизельное топливо и бензин через 3-4 дня. Пока же туда поставили больше 40 тысяч тонн светлых нефтепродуктов. Частично экспорт возобновился в Польшу. О возобновлении поставок в страны Прибалтики пока не сообщалось.

Качественная российская нефть в Белоруссию начнёт поступать с понедельника, объявил сегодня вице-премьер Дмитрий Козак послу Белоруссии в Москве Владимиру Семашко. Проблему с транзитом нефти не нужно политизировать, она техническая и решается, заявил российский чиновник. Козак пригрозил штрафами для виновных в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Он также не исключил личной и финансовой ответственности менеджмента компаний, причастных к ухудшению качества топлива. Вопрос некачественных поставок топлива завтра обсудят в Минске с представителями компании Транснефть. Она в воскресенье признала повышенное содержание хлоридов в нефти. Источник загрязнения обнаружили в Самарской области – в полутора тысячах километров от белорусской границы. Нефтепровод Дружба, по которому шло загрязнённое топливо, идёт из Самары до границы с Белоруссией, дальше он разветвляется на несколько маршрутов – на Украину и в Европу.

Белоруссия на днях объявила, что к концу года намерена найти альтернативный России импорт нефти. В Минске не исключили, что это могут быть порты стран Прибалтики или Украины.

В ситуации с прекращением транзита российской нефти есть и экономика, и политика, — считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.

Жуковский считает, что ремонт на нефтепроводе Дружба – это просто повод