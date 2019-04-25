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18:11, 25 апреля 2019

МИД прокомментировал указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР принято в связи с отсутствием перспектив улучшения их положения. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Решение президента тщательно прорабатывалось с учетом реального положения дел, отметила Мария Захарова.

Самопровозглашенная ДНР упростит пересечение границы с Россией после указа президента Путина о российских паспортах. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой республики Денис Пушилин.
Местные власти должны до 1-го июня разработать механизм «для обеспечения централизованной доставки граждан для получения гражданства РФ», — сообщается на сайте Пушилина.

Литва призывает международное сообщество осудить решение Москвы выдавать в Донбассе российские паспорта. МИД республики призывает не признавать незаконно выданные, по мнению ведомства, документы. Ранее Евросоюз заявил, что указ президента России о паспортах – это еще одно посягательство на суверенитет Украины.

Комментируя введение упрощенной процедуры получения российского гражданства жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР, некоторые западные наблюдатели вспоминают, что опыт раздачи паспортов на территории другого государства у России уже был – в Абхазии, за несколько месяцев до российско-грузинских столкновений в августе 2008 года.

Сайт Би-би-си публикует свидетельства абхазских жителей, которые рассказывали о людях с бланками, появившихся на территории официально входившей в состав Грузии республики незадолго до военного конфликта. В обмен на определенный набор документов они выдавали российские паспорта. Автор украинского издания Апостроф также говорит о том, что Россия на Донбассе фактически запустила «абхазский сценарий».
Москва решила упростить выдачу паспортов для жителей так называемых ЛНР и ДНР именно сейчас, считает эксперт Би-би-си, замдиректора украинского Института мировой политики. — По его мнению, это своеобразный шантаж, адресованный новому руководству и сигнал к тому, чтобы оно готовило некий пакет уступок – от прощения штрафов Газпрома до послаблений на минских переговорах. Штаб избранного президента Украины выпустил заявление, в котором называет решение России, цитата, «признанием своей ответственности в качестве государства-оккупанта».
Как передает Международное французское радио, Франция и Германия, которые вместе с Украиной и Россией составляют так называемую «нормандскую четверку», осудили указ Путина. В заявлении германского МИДа на этот счет подчеркивается, что ДНР и ЛНР «входят в территорию Украины» и что действия России противоречат духу и целям минских договоренностей.
Украинские эксперты уверены, что активизация в последние дни боевой активности со стороны подразделений непризнанных республик указывает на подготовку Кремлем нового витка эскалации конфликта в регионе – в преддверии инаугурации Владимира Зеленского и ожидаемых двусторонних переговоров. Уже упоминавшееся издание Апостроф пишет о возможном подписании членами нормандской группы соглашения о введении на Донбасс международных миротворцев, предполагая, что раздачей паспортов Москва хочет заполучить большее число российских граждан в регионе, чтобы потом иметь свою долю в миротворческом контингенте.

Наблюдатели на Украине, ожидая некоторого обострения военной ситуации на Донбассе в ближайшее время, тем не менее, считают, что даже массовая раздача российских паспортов не станет катализатором масштабной военной интервенции со стороны России.



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