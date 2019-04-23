Верховная Рада Украины приняла закон о государственном языке

Он закрепляет исключительные права украинского языка перед остальными.

Действующий президент страны Петр Порошенко заявил, что принятие закона о госязыке – это историческое решение.

Порошенко поставил этот закон в один ряд с восстановлением армии и получением автокефалии Православной церкви Украины.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский от восторженных комментариев воздержался. Он пообещал проверить закон на соответствие Конституции после того, как вступит в должность президента. «Украинский язык – единственный государственный язык в Украине. Там было, есть и будет. Но государство, чтобы внести вклад в развитие украинского языка, должно создавать стимулы, а не вводить запреты и наказания», — написал Зеленский в Фейсбуке.

Между тем, в Верховную Раду уже подано два постановления об отмене закона, а оппозиция намерена обратиться в суд, — об этом заявил депутат Рады, лидер партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрий Бойко

К третьему чтению резонансного законопроекта народные депутаты шли с осени. Общее число поправок за это время превысило две тысячи. Инициативу поддержали большинством голосов в присутствии третьего президента страны Виктора Ющенко и почетного патриарха Православной церкви Украина Филарета.

Закон определяет украинский язык как единственный государственный и делает его обязательным для общения в публичных сферах, в том числе в образовании, культуре и сфере услуг. Официальные мероприятия и концерты, а также съемки фильмов должны проводиться на украинском. Местные СМИ также обяжут пользоваться государственным языком. На нем же должны говорить чиновники, руководители силовых структур, судьи, адвокаты, руководители вузов, медработники, а также работники ресторанов и гостиниц.

Обучение в детских садах, школах и ВУЗах будет идти на украинском. Для взрослых предусмотрены специальные языковые курсы. Следить за выполнением этих норм будут языковые инспекторы. Они смогут присутствовать заседаниях чиновников, требовать документы у общественных объединений и политических партий и выписывать штрафы. Максимальная санкция за нарушения закона для граждан составит 260 долларов. За публичное унижение государственного языка предусмотрена уголовная ответственность.

Получающие гражданство должны будут подтвердить совершенное знание украинского. Знание языка станет обязательным при поступлении на госслужбу. На личное общение и церковные обряды закон не распространяется.

Отмечается также, что «порядок использования государственного языка не может быть отрегулирован подзаконными актами, органами власти автономной республики Крым или органами местного самоуправления». Это значит, что в случае полного возвращения Донбасса в состав Украины местные власти не смогут прописать в условиях особо статуса использование русского языка в государственных учреждениях.

В российском МИДе заявили, что закон о госязыке нарушает юридические нормы как самой Украины, так и принятые международным сообществом. Об этом сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Закон, принятый Верховной Радой, продиктован националистическими устремлениями, — заявил «Эху Москвы» глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Член думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что принятый закон может иметь печальные последствия:

Калашников считает, что восточные области Украины никогда не примут нормы этого закона.

Политолог Владимир Пастухов также думает, что принуждение к употреблению украинского языка очень болезненно скажется на значительной части жителей Украины.