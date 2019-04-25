Госдеп: США запретили въезд председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге

Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает РИА Новости.
«Открытый Мир»
В Польше на Пасху дети ритуально избили чучело Иуды
Кукла очень напоминает ортодоксального еврея…
Геннадий Гудков
политик
Почему современный терроризм нельзя победить
Если современный террор не будет деидеологизирован, рано или поздно охваченные религиозным помутнением рассудка террористы уничтожат всю цивилизацию. Ислам нуждается в немедленной и радикальной внутренней реформации…
Марьяна Наумова
четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков
+
С днем рождения, Ильич!
Я уверена, что вернется и Ленин, и большая справедливая страна. Надо учиться, думать, делать выводы и слышать дыхание революции. Быть готовыми и не упустить шанс…
Кристина Потупчик
общественный деятель
Почему прокуратура хочет продолжить пытать Караулову
Рано мы, похоже, обрадовались гуманизации уголовной системы и свободе Вари Карауловой. Ага, суд постановил выпустить девушку по УДО, но не тут-то было…
+
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына
Главы государств начали свою первую встречу с общения «один на один»...
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Пиар-войну в области человечности мы выигрываем
Есть очевидный факт: в ситуации с Донбассом только Россия принимает решения, которые влияют на жизнь людей к лучшему, — будь то выдача паспортов или оказание гуманитарной помощи…
Геннадий Зюганов: Господа либералы, вас самих от себя не тошнит?
Напоминаю всем тем, кто пытается предать забвению историю наших великих предков: именно под руководством Верховного Главнокомандующего ВС СССР И.В. Сталина Красная Армия и советский народ одержали победу над фашизмом!..
Сергей Собянин
мэр Москвы
Поликлиники. «Московский стандарт+»
Для многих москвичей удобный город начинается с хорошей поликлиники, где их встречают грамотные и внимательные врачи…
«На дверь злоумышленники нанесли свастику»
19 апреля, перед началом праздника Песах, неизвестные подожгли здание иешивы «Торат Хаим», расположенной в Раменском районе Подмосковья…
Дмитрий Медведев: Шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть
Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход…
Григорий Юдин
социолог, философ, профессор Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук)
Десять тезисов о любви к Сталину
Трудно сказать, есть ли в России любовь к Сталину – но зато совершенно точно есть люди, которые очень хотят верить, что в России есть любовь к Сталину. Так им проще жить…
гость:
Максим Шевченко
журналист
Это такой Сталинопутин или Путиносталин. Но при этом никакого социализма, никакой науки — только трескотня и только пиар…
Зеленский разгромно побеждает
Несложный выбор: опухший и неуклюжий олигарх с мешками под глазами или симпатичный и улыбчивый молодой человек, выразительным голосом говорящий правильные вещи…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Их называют террористами и сепаратистами
Нетрудно предвидеть истерическую реакцию на указ со стороны Киева и его западных покровителей…
Удивительно другое
Два амбициозных политика, которые уверяют в том, что их поддерживает большое количество граждан Украины, не смогли общими усилиями собрать стадион…
В социальных сетях запущен флешмоб в поддержку оштрафованного по закону о неуважении к власти
В России такой приговор вынесли впервые…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Очень смешно то, что путинские люди делают. Они уже поняли, что один из самых лучших способов скомпрометировать кандидата и посеять хаос в стране — это сделать вид, что этот кандидат как-то связан с Путиным…
СерпомПо
Telegram-канал
Народ, ограбленный штурмом
Всем нам нужна реконструкция. Великий, победный «Путинский штурм». Давайте такую реконструкцию. Обязательно с «георгиевскими лентами». И портретами правящих «героев», плывущих над бессмертным российским чиновным полком…
Алла Гербер
Писатель, кинокритик
+
Почему я пошла к Андрею Малахову?
Я давно не хожу ни на какие ток-шоу. На сей раз пошла, чтобы сказать всем, что я думаю об этих передачах, об их унизительной, развращающей зрителей пошлости…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист