Захарова: Украинский закон о языке говорит о тотальной украинизации и противоречит Конституции

Украинский закон о языке говорит о тотальной украинизации и противоречит Конституции, — заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она также добавила, что многие положения противоречат международным нормам. Сегодня Верховная Рада приняла закон, который определяет украинский язык как единственный государственный и делает его обязательным к использованию в публичных сферах. Новые нормы не распространяются на личное общение. Избранный президент Украины Владимир Зеленский сегодня написал в Фейсбуке, что после вступления в должность президента тщательно проанализирует закон на предмет соблюдения конституционных прав.