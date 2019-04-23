Национальная мясная ассоциация предложила запретить ввозить из-за рубежа пармезан и хамон для личного пользования

Глава организации Сергей Юшин направил соответствующее письмо вице-премьеру Алексею Гордееву. Среди предложений — усилить контроль над багажом и ручной кладью на границе. Речь идет о запрете ввозить разную мясную и молочную продукцию. Юшин объясняет инициативу риском завоза возбудителя опасных заболеваний, например, ящура и африканской чумы свиней. Это ни что иное, как лоббирование интересов российских производителей, — сказал «Эху» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Сейчас россияне могут ввозить в страну до пяти килограммов молочной и мясной продукции для личного пользования.