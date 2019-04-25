В Новгородской области задержали журналистов «Новой газеты», которые делали репортаж об акции протеста врачей

Об этом сообщает сайт МБХ-медиа со ссылкой на одну из задержанных Нину Петлянову. Она рассказала, что вместе с фотокорреспондентом Еленой Лукьяновой отправилась на вызов вместе с бригадой «скорой помощи». После этого сотрудниц «Новой газеты» задержал начальник службы безопасности больницы. Он вызвал Росгвардию и полицию. Журналистов обвинили в нарушении правил внутрирежимного объекта и заставили писать объяснительные. Силовики сфотографировали документы и, спустя час, отпустили задержанных без составления протокола. Врачи в Новгородской области с начала недели проводят итальянскую забастовку, то есть отказываются малейшим образом отклоняться от инструкций. Они добиваются повышения зарплат.